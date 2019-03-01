«Облкоммунэнерго» заплатит 30 млн министерству госимущества Свердловской области

В обосновании возражений АО «Облкоммунэнерго» указал на то, что истец не учел сумму в 21 млн рублей, которую компания потратила на капитальный ремонт арендуемых объектов. Однако суд не нашел оснований для зачета в счет арендной платы стоимости выполненных ответчиком работ, так как АО «Облкоммунэнерго» не предоставило согласие арендодателя на проведение ремонта.