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Posted 1 марта 2019, 12:57

Published 1 марта 2019, 12:57

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

«Облкоммунэнерго» заплатит 30 млн министерству госимущества Свердловской области

1 марта 2019, 12:57
30 млн рублей взыскало через суд министерство по управлению госимуществом с АО «Облкоммунэнерго» за задолженность по аренде объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Арбитражный суд установил, что в 2014 году министерство по управлению госимуществом и АО «Облкоммунэнерго» заключили между собой договоры аренды объектов теплоснабжения, находящихся в казне Свердловской области. Срок аренды, по договорам, составлял три года с момента передачи имущества. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы также определялись договором.

В исковом заявлении министерство просило взыскать с АО «Облкоммунэнерго» задолженность по аренде в период с января по декабрь 2016 года в размере 22,5 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами – 8 млн рублей.

В обосновании возражений АО «Облкоммунэнерго» указал на то, что истец не учел сумму в 21 млн рублей, которую компания потратила на капитальный ремонт арендуемых объектов. Однако суд не нашел оснований для зачета в счет арендной платы стоимости выполненных ответчиком работ, так как АО «Облкоммунэнерго» не предоставило согласие арендодателя на проведение ремонта.

Арбитражный суд вынес решение – удовлетворить иск министерства частично и взыскать с ответчика долг в сумме 30,4 млн рублей. Также с АО «Облкоммунэнерго» взыскана госпошлина в сумме 175 тысяч рублей.

#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Аренда#Арбитражный суд#Долг#Облкоммунэнерго#Министерство
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