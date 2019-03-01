Задержанный в Нижнем Тагиле маньяк признался в избиении женщины

Уроженец Кировграда 1989 года рождения проживал в Нижнем Тагиле с сожительницей. За сексуальные преступления ранее не привлекался, был судим за кражу и причинение тяжких телесных повреждений. Не женат, детей нет. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения,прокомментировал TagilCity.ru следователь Тагилстроевского отдела Вячеслав Негру.