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Posted 2 марта 2019, 07:55

Published 2 марта 2019, 07:55

Modified 17 сентября 2022, 15:50

Updated 17 сентября 2022, 15:50

Противники строительства храма-на-драме подают в суд на мэрию Екатеринбурга

2 марта 2019, 07:55
Активисты, выступающие против строительства храма-на-драме в Екатеринбурге, намерены судиться с администрацией города.

В настоящий момент активисты уже подготовили коллективное исковое заявление. Они выступают против вырубки деревьев в сквере у театра драмы ради строительства храма.

Как сообщает представитель инициативной группы, сквер отнесен к функциональной зоне «Территория рекреационных зон», что утверждено планом города до 2025 года. Судебной практикой установлен принцип первичности Генерального плана к Правилам застройки, пишет «Новый день».

Также в исковом заявлении истцы просят суд применить предварительные меры защиты, в частности, наложить запрет на какие-либо действия в отношении сквера до момента вступления в силу решения суда.

Напомним, что строительство храма-на-драме приурочено к 300-летию Екатеринбурга и утверждено мэром Александром Высокинским.

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