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Posted 3 марта 2019, 06:55

Published 3 марта 2019, 06:55

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Два пассажира Nissan Qashqai погибли в результате аварии под Нижним Тагилом

3 марта 2019, 06:55
Утром 3 марта в ЦГБ №1 Нижнего Тагила умер 3-летний пассажир попавшего в ДТП Nissan Qashqai. Шестерых пострадавших в аварии на трассе Нижний Тагил-Нижняя Салда доставили в медучреждение вечером 2 марта.

Инцидент произошёл около 19 часов, рассказали журналисту TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. 50-летний водитель Nissan Qashqai не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Teana. За рулём второй иномарки был 31-летний мужчина.

46-летняя пассажирка Nissan Qashqai погибла на месте. Остальных пострадавших медики госпитализировали – они получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, добавили в ГИБДД.

#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Смертельное дтп#Погибшие в дтп#Погибший пассажир
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