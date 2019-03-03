Два пассажира Nissan Qashqai погибли в результате аварии под Нижним Тагилом

Posted 3 марта 2019, 06:55
Published 3 марта 2019, 06:55
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Инцидент произошёл около 19 часов, рассказали журналисту TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. 50-летний водитель Nissan Qashqai не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Teana. За рулём второй иномарки был 31-летний мужчина.
46-летняя пассажирка Nissan Qashqai погибла на месте. Остальных пострадавших медики госпитализировали – они получили травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, добавили в ГИБДД.