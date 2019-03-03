Два пассажира Nissan Qashqai погибли в результате аварии под Нижним Тагилом

Инцидент произошёл около 19 часов, рассказали журналисту TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. 50-летний водитель Nissan Qashqai не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Teana. За рулём второй иномарки был 31-летний мужчина.