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Posted 3 марта 2019, 09:34

Published 3 марта 2019, 09:34

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Нижний Тагил получит из области 576 млн рублей на ремонт дорог и улиц по нацпроекту

3 марта 2019, 09:34
На ремонты улиц и дорог Нижнего Тагила в 2019 году выделят 576 миллионов рублей в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть». Всего в регионе планируют отремонтировать 140 километров дорог и оборудовать несколько десятков пешеходных переходов.

Полная стоимость ремонта дорог в Свердловской области – более трёх миллиардов рублей, сообщает департамент информполитики региона. На эти цели почти 2 млрд будут выделены из федерального бюджета, 1 млрд – из регионального. В бюджете Нижнего Тагила на ремонт дорог предусмотрено 30,3 млн рублей.

На ремонт улиц Екатеринбурга потратят 1 млрд рублей из федеральных денег. Оставшиеся 328 млн уйдут на региональные дороги. В 2019 году планируется привести в порядок 80,2 км региональных трасс на 39 участках. Например, будут отремонтированы участки в районах Большого Седельниково и Новосвердловской нефтебазы, а также на дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск, на серовском и тюменском направлениях.

Список подлежащих ремонту дорог был составлен с учётом мнения уральцев – жители Свердловской области указывали участки автодорог в плачевном состоянии в приложении «Монитор-ЕК». Также использовались сведения проекта «Дорожная инспекция ОНФ».

Региональный проект «Дорожная сеть» входит в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно майскому указу президента Владимира Путина, этот нацпроект стал одним из приоритетных.

#Экономика#Нижний Тагил#Бюджет#Пешеходный переход#Евгений Куйвашев#Ремонт дорог#Трасса#Дороги#Департамент
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