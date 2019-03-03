Владимир Путин предложил провести Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

Posted 3 марта 2019, 05:00
Published 3 марта 2019, 05:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Глава государства отметил, что в случае, если выбор федерации падёт на Екатеринбург, то для подготовки Универсиады будет создана специальная программа, а мероприятие получится ярким и красивым.
Присутствовавший на встрече с членами исполнительного комитета FISU губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который подтвердил, что Екатеринбург готов принять мероприятие и это станет отличным подарком к 300-летию города, сообщает «Областная газета».
Напомним, что 2 марта в Красноярске состоялась церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады.