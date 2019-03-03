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Posted 3 марта 2019, 05:00

Published 3 марта 2019, 05:00

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Владимир Путин предложил провести Универсиаду-2023 в Екатеринбурге

3 марта 2019, 05:00
На встрече с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) российский президент Владимир Путин предложил в качестве столицы Универсиады-2023 столицу Свердловской области.

Глава государства отметил, что в случае, если выбор федерации падёт на Екатеринбург, то для подготовки Универсиады будет создана специальная программа, а мероприятие получится ярким и красивым.

Присутствовавший на встрече с членами исполнительного комитета FISU губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который подтвердил, что Екатеринбург готов принять мероприятие и это станет отличным подарком к 300-летию города, сообщает «Областная газета».

Напомним, что 2 марта в Красноярске состоялась церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады.

#Общество#Спорт#Новости УрФО#Владимир Путин#Соревнования#Евгений Куйвашев#Красноярск#Екатеринбург
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