40% российских женщин не представляют 8 марта без цветов

Начиная с 28 февраля, в ОБИ огромный выбор букетов по выгодным ценам. Букет из 5 тюльпанов можно приобрести за 149 рублей, из 5 роз — за 179 рублей, а большой букет из 25 тюльпанов — за 999 руб. Для тех, кто ищет оригинальные подарки, в ОБИ предлагают различные варианты стильных декоративных цветочных композиций, более 100 видов роскошных орхидей и лилий и море горшечных растений и цветов.