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Posted 4 марта 2019, 11:02

Published 4 марта 2019, 11:02

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Бюджет Свердловской области за два месяца пополнился на 26,3 млрд рублей

4 марта 2019, 11:02
Областной бюджет за два месяца 2019 года пополнился на 26,3 млрд рублей, что превысило утвержденный годовой прогноз.

В том числе, в бюджет Свердловской области увеличилось поступление налоговых и неналоговых платежей, показатель вырос на 1,6 млрд рублей. Также отмечается положительная динамика поступлений по налогу на доходы физлиц, поступления составили 10,5 млрд рублей, что на 0,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Увеличились поступления по акцизам, что связано с ростом ставок с 1 января 2019 года, сообщает Минфин региона.

Положительная динамика поступлений собственных доходов сложилась благодаря сохранению стабильной социально-экономической ситуации в Свердловской области,пояснила министр финансов Свердловской области.

Помимо этого, в регионе в 2018 году улучшились показатели финансовой деятельности предприятий.

#Экономика#Свердловская область#Бюджет#Финансы#Налоги
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