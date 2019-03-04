Тагильский маньяк признался в нападении на несовершеннолетнюю

Ранее задержанный признался в двух эпизодах нападения на женщин в Гальяно-Горбуновском массиве. Утром 18 февраля мужчина подкараулил девушку в парке Победы, пытался отобрать у нее ценные вещи, а затем совершил в ее отношении действия сексуального характера. 31 января преступник совершил еще одно нападение на женщину, но она оказала ему сопротивление, после чего он скрылся. По второму эпизоду полицией возбуждено уголовное дело по статье «Побои».