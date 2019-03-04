Три года колонии грозит жителю Лесного за выброшенного с балкона кота

Подозреваемый свою вину признал. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет, сообщает прокуратура Свердловской области.