Три года колонии грозит жителю Лесного за выброшенного с балкона кота

Posted 4 марта 2019, 08:46
Published 4 марта 2019, 08:46
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Прокуратура ЗАТО г. Лесной утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, он обвиняется в жестоком обращении с животными.
Установлено, что летом 2018 года мужчина, находясь в гостях у малознакомой женщины, в состоянии алкогольного опьянения выбросил с балкона кота британской породы. Животное получило различные травмы, в том числе перелом правой передней лапы со смещением.
Подозреваемый свою вину признал. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет, сообщает прокуратура Свердловской области.