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Posted 4 марта 2019, 08:46

Published 4 марта 2019, 08:46

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Три года колонии грозит жителю Лесного за выброшенного с балкона кота

4 марта 2019, 08:46
Житель Лесного предстанет перед судом за жестокое обращение с животными. Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, он обвиняется в жестоком обращении с животными.

Установлено, что летом 2018 года мужчина, находясь в гостях у малознакомой женщины, в состоянии алкогольного опьянения выбросил с балкона кота британской породы. Животное получило различные травмы, в том числе перелом правой передней лапы со смещением.

Подозреваемый свою вину признал. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет, сообщает прокуратура Свердловской области.

#Общество#Жестокое обращение#Суд#Уголовное дело#Лесной#Кот
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