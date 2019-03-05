Житель Екатеринбурга планирует проехать на самокате 15 000 километров до Дубая

Помимо цели попасть в Книгу рекордов Гиннесса, житель Екатеринбурга планирует посмотреть Россию, посетить культурные и исторические места. Во время путешествия он будет вести свой видеоблог. Начать путешествие Владислав планирует летом, сейчас он ищет инвестора, он уже выслал предложение о сотрудничестве производителю самокатов, пишет Е1.