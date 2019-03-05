Житель Екатеринбурга планирует проехать на самокате 15 000 километров до Дубая

Posted 5 марта 2019, 04:02
Published 5 марта 2019, 04:02
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
20-летний Владислав Белозеров вместе с друзьями планирует поставить новый мировой рекорд. Житель Екатеринбурга собирается проехать 15 000 километров на самокате. Конечная точка маршрута – Дубай.
Маршрут примерный уже есть. Из Екатеринбурга в Петербург, потом в Крым, Армению, Грузию, Турцию, Иран и оттуда уже до Дубая,говорит Владислав.
Помимо цели попасть в Книгу рекордов Гиннесса, житель Екатеринбурга планирует посмотреть Россию, посетить культурные и исторические места. Во время путешествия он будет вести свой видеоблог. Начать путешествие Владислав планирует летом, сейчас он ищет инвестора, он уже выслал предложение о сотрудничестве производителю самокатов, пишет Е1.