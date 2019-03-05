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Posted 5 марта 2019, 04:02

Published 5 марта 2019, 04:02

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Житель Екатеринбурга планирует проехать на самокате 15 000 километров до Дубая

5 марта 2019, 04:02
Житель Екатеринбурга планирует проехать 15 000 километров до Дубая на самокате, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

20-летний Владислав Белозеров вместе с друзьями планирует поставить новый мировой рекорд. Житель Екатеринбурга собирается проехать 15 000 километров на самокате. Конечная точка маршрута – Дубай.

Маршрут примерный уже есть. Из Екатеринбурга в Петербург, потом в Крым, Армению, Грузию, Турцию, Иран и оттуда уже до Дубая,говорит Владислав.

Помимо цели попасть в Книгу рекордов Гиннесса, житель Екатеринбурга планирует посмотреть Россию, посетить культурные и исторические места. Во время путешествия он будет вести свой видеоблог. Начать путешествие Владислав планирует летом, сейчас он ищет инвестора, он уже выслал предложение о сотрудничестве производителю самокатов, пишет Е1.

#Свободное время#Новости УрФО#Путешествие#Рекорд#Екатеринбург#Самокат
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