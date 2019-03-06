29-летний мужчина пропал без вести в посёлке под Верхней Салдой

29-летний Александр Александрович пропал 1 марта в посёлке Басьяновский под Верхней Салдой. Мужчина был одет в военный ватный бушлат зелёного цвета старого образца с воротником, штаны военные зелёные старого образца, рыбацкие сапоги и чёрную спортивную шапку. Телосложение пропавшего мужчины – плотное, рост в пределах 185 сантиметров, карие глаза и тёмные короткие волосы. За левым ухом имеются два шрама, в передней части челюсти нет 3-4 зубов, на левом плече недоделанная татуировка головы медведя, передаёт поисковый отряд «Прорыв».