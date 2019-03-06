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Posted 6 марта 2019, 19:30

Published 6 марта 2019, 19:30

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

29-летний мужчина пропал без вести в посёлке под Верхней Салдой

6 марта 2019, 19:30
Родственники и знакомые Медведева Александра Александровича сообщают о том, что мужчина пропал без вести в посёлке Басьяновский. К поискам привлечены волонтёры и участники поисковых отрядов.

29-летний Александр Александрович пропал 1 марта в посёлке Басьяновский под Верхней Салдой. Мужчина был одет в военный ватный бушлат зелёного цвета старого образца с воротником, штаны военные зелёные старого образца, рыбацкие сапоги и чёрную спортивную шапку. Телосложение пропавшего мужчины – плотное, рост в пределах 185 сантиметров, карие глаза и тёмные короткие волосы. За левым ухом имеются два шрама, в передней части челюсти нет 3-4 зубов, на левом плече недоделанная татуировка головы медведя, передаёт поисковый отряд «Прорыв».

О местонахождении мужчины сообщать координатору по имени Влад по номеру 8-965-510-69-01.

#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Поиск#Поисковый отряд#Мужчина#Пропавший#Пропал человек#Поселок
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