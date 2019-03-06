Итальянский художник нарисовал Екатеринбург с жителями-лягушками

Posted 6 марта 2019, 15:56
Published 6 марта 2019, 15:56
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Итальянец написал на своем сайте, что никогда не был в Екатеринбурге, но изучал его по интернет-картам.
Художник рисует лягушек, которые путешествуют по всему миру, часто среди них можно узнать известных людей.
На открытке с Екатеринбургом изображены Яков Свердлов, игрок «Автомобилиста» и его фанаты, балерина Кюнсун Пак и группа «Чайф». Также на открытке можно увидеть здание УрФУ и здание Оперного театра.