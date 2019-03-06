Пожизненный срок грозит жителю Екатеринбурга за изготовление синтетических наркотиков

Posted 6 марта 2019, 08:11
Published 6 марта 2019, 08:11
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Житель Екатеринбурга занимался производством наркотических веществ в снимаемой им квартире на улице Щорса. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 600 грамм метилэфедрона.
При задержании мужчина заявил, что находится в гостях. Он утверждал, что хозяин квартиры попросил его смешать в колбах какие-то компоненты. Задержанный отказался от медицинского освидетельствования и привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков.
Ранее подозреваемый был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств и был направлен на принудительное лечение.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Екатеринбуржцу грозит пожизненный срок, информирует УМВД по Екатеринбургу.