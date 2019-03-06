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Posted 6 марта 2019, 08:11

Published 6 марта 2019, 08:11

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Пожизненный срок грозит жителю Екатеринбурга за изготовление синтетических наркотиков

6 марта 2019, 08:11
33-летний житель Екатеринбурга обвиняется в организации лаборатории по производству синтетического наркотика. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Житель Екатеринбурга занимался производством наркотических веществ в снимаемой им квартире на улице Щорса. Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 600 грамм метилэфедрона.

При задержании мужчина заявил, что находится в гостях. Он утверждал, что хозяин квартиры попросил его смешать в колбах какие-то компоненты. Задержанный отказался от медицинского освидетельствования и привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков.

Ранее подозреваемый был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств и был направлен на принудительное лечение.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Екатеринбуржцу грозит пожизненный срок, информирует УМВД по Екатеринбургу.

#Общество#Новости УрФО#Лишение свободы#Наркотики#Лаборатория#Изготовление#Екатеринбург
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