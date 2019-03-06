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Posted 6 марта 2019, 03:17

Published 6 марта 2019, 03:17

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Супруги погибли под Екатеринбургом в ДТП с фурой

6 марта 2019, 03:17
5 марта в 20.00 на ЕКАД произошло ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей, два человека погибли.

По предварительной информации, в момент движения у фуры лопнуло колесо и грузовой автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения. Машина столкнулась с тремя легковыми автомобилями - Volkswagen, Ford Fusion, Daewoo Nexia. После чего фура улетела в кювет и перевернулась.

Водитель и пассажирка Ford Fusion, семейная пара, скончались на месте, пишет Е1. Водителю МАЗа на месте была оказана медпомощь, у него диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Смерть#Фура#Екатеринбург
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