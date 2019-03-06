Супруги погибли под Екатеринбургом в ДТП с фурой

По предварительной информации, в момент движения у фуры лопнуло колесо и грузовой автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения. Машина столкнулась с тремя легковыми автомобилями - Volkswagen, Ford Fusion, Daewoo Nexia. После чего фура улетела в кювет и перевернулась.