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Posted 6 марта 2019, 11:19

Published 6 марта 2019, 11:19

Modified 29 ноября 2024, 17:23

Updated 29 ноября 2024, 17:23

Жертвы тагильского маньяка опознали задержанного мужчину

Жертвы тагильского маньяка опознали задержанного мужчину

6 марта 2019, 11:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Две жертвы тагильского маньяка опознали задержанного 27-летнего жителя Кировграда, который признался в совершении нападений на женщин на ГГМ и несовершеннолетнюю девушку на Вагонке, рассказал TagilCity.ru источник в правоохранительных органах.

Также причастность мужчины к совершенным преступлениям подтвердили результаты предварительной экспертизы. Теперь уголовные дела по эпизодам, произошедшим в Гальяно-Горбуновском массиве, могут быть объединены в одно производство.

Напомним, 31 января подозреваемый напал на женщину в районе ТЦ «Кит», но она оказала сопротивление. 18 февраля он подкараулил девушку в парке Победы и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к ещё одному преступлению – совершению развратных действия в отношении 14-летней школьницы из Нижнего Тагила.

Во вторник, 5 марта, суд арестовал задержанного сроком на два месяца.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Педофил#Изнасилование#Нападение#МВД#Маньяк#СКР
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