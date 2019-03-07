Многодетные семьи в Нижнем Тагиле могут получить 200 тыс. вместо земельных участков

Получить денежную компенсацию смогут семьи, которые подали заявление до 1 апреля 2016 года. В Нижнем Тагиле зарегистрировано 626 многодетных семей, из них 450 были направлены уведомления о выплате, остальным – о получении земельных участков. Если тагильчане посчитают приоритетным получение денег вместо участка, им необходимо предоставить пакет документов в «Центр земельного права».