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Posted 7 марта 2019, 15:52

Published 7 марта 2019, 15:52

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Многодетные семьи в Нижнем Тагиле могут получить 200 тыс. вместо земельных участков

7 марта 2019, 15:52
Многодетные тагильские семьи могут получить соцвыплату в 200 тысяч рублей взамен земельного участка под строительство.

Получить денежную компенсацию смогут семьи, которые подали заявление до 1 апреля 2016 года. В Нижнем Тагиле зарегистрировано 626 многодетных семей, из них 450 были направлены уведомления о выплате, остальным – о получении земельных участков. Если тагильчане посчитают приоритетным получение денег вместо участка, им необходимо предоставить пакет документов в «Центр земельного права».

Подобная мера была введена из-за того, что муниципалитеты не могут обеспечить всех стоящих в очереди участками. Многие тагильчане отказались от участков в Пырловке и Ольховке из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры для строительства домов.

Мэр города дал поручения вручить выплаты до 1 апреля 2019 года. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в городе на получение земельных участков претендует 1352 многодетных семьи.

#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Компенсация#Дом#Дома#Многодетные семьи#Строительсво
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