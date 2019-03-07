В начале 2019 года свердловчане стали реже брать ипотеку и чаще кредиты наличными

Относительно рынка карт можно отметить одну тенденцию 2018 года – меняется покупательская модель по картам. Растет популярность операций через интернет. Это связано в первую очередь с популяризацией интернета среди всех целевых групп населения. Если еще лет 5-7 назад большинство клиентов относились к покупкам в интернете с долей недоверия, и людям комфортнее было приехать в магазин, чтобы самим посмотреть товар, то сейчас многие обращаются за покупками в крупные интернет-магазины. Стремительно растет популярность бесконтактных платежей, в том числе совершенных с использованием платежных приложений. Все это позволяет кредитным картам сохранять свою привлекательность, уверены в АО «Россельхозбанк».