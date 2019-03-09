Феминистки в Екатеринбурге 8 марта требовали хлеба и роз

Posted 9 марта 2019, 02:00
Published 9 марта 2019, 02:00
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
8 марта, уже традиционно, в столице Урала прошел митинг феминисток. Девушки с плакатами собрались у памятника Ленину. В мероприятии приняли участие около 40 активисток.
Девушки скандировали лозунги против домашнего насилия и говорили о равноправии полов.
На плакатах были замечены фразы: «Сексистские шуточки не смешные!», «Домашний труд — тоже труд», «Требуем хлеба и роз», пишет Е1.
Не обошлось на митинге без конфликтов, так, группа молодых людей попыталась вступить в конфронтацию с активистками, однако инцидент был исчерпан после вмешательства полиции.