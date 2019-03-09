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Posted 9 марта 2019, 02:00

Published 9 марта 2019, 02:00

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Феминистки в Екатеринбурге 8 марта требовали хлеба и роз

9 марта 2019, 02:00
Феминистки в Екатеринбурге 8 марта провели митинг у памятника Ленину.

8 марта, уже традиционно, в столице Урала прошел митинг феминисток. Девушки с плакатами собрались у памятника Ленину. В мероприятии приняли участие около 40 активисток.

Девушки скандировали лозунги против домашнего насилия и говорили о равноправии полов.

На плакатах были замечены фразы: «Сексистские шуточки не смешные!», «Домашний труд — тоже труд», «Требуем хлеба и роз», пишет Е1.

Не обошлось на митинге без конфликтов, так, группа молодых людей попыталась вступить в конфронтацию с активистками, однако инцидент был исчерпан после вмешательства полиции.

#Свободное время#Новости УрФО#Женщины#Митинг#Екатеринбург
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