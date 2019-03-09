Житель Перми из-за ошибки управляющей компании получил квитанцию на 2 млн рублей

Posted 9 марта 2019, 03:32
Published 9 марта 2019, 03:32
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Квитанция за услуги ЖКХ на 2 млн рублей пришла жителю Перми в марте 2019 года, квитанции с ошибочными данными получили еще 2,5 тысячи пермяков. Как оказалось, ошибка допущена управляющей компанией, у которой произошел сбой в работе базы жильцов. Так, в квартире одного из пермяков оказались прописаны 4 тысячи человек.
Управляющая компания обещала исправить ошибки и прислать жильцам верные квитанции, пишут «Новые Известия». Ранее экс-директор данной организации оказался под следствием.