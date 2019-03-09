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Posted 9 марта 2019, 03:32

Published 9 марта 2019, 03:32

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Житель Перми из-за ошибки управляющей компании получил квитанцию на 2 млн рублей

9 марта 2019, 03:32
Житель Перми из-за ошибки УК получил счет на 2 млн рублей, в подобную ситуацию попали еще 2,5 тысячи жителей.

Квитанция за услуги ЖКХ на 2 млн рублей пришла жителю Перми в марте 2019 года, квитанции с ошибочными данными получили еще 2,5 тысячи пермяков. Как оказалось, ошибка допущена управляющей компанией, у которой произошел сбой в работе базы жильцов. Так, в квартире одного из пермяков оказались прописаны 4 тысячи человек.

Управляющая компания обещала исправить ошибки и прислать жильцам верные квитанции, пишут «Новые Известия». Ранее экс-директор данной организации оказался под следствием.

#Общество#Пермь#ЖКХ#УК#Квитанции#Ошибка
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