Житель Перми из-за ошибки управляющей компании получил квитанцию на 2 млн рублей

Квитанция за услуги ЖКХ на 2 млн рублей пришла жителю Перми в марте 2019 года, квитанции с ошибочными данными получили еще 2,5 тысячи пермяков. Как оказалось, ошибка допущена управляющей компанией, у которой произошел сбой в работе базы жильцов. Так, в квартире одного из пермяков оказались прописаны 4 тысячи человек.