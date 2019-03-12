tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2019, 03:36

Published 12 марта 2019, 03:36

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

69-летний пенсионер умер в «Фикс Прайсе» в Первоуральске

12 марта 2019, 03:36
В Первоуральске в магазине сети «Фикс Прайс» умер 69-летний мужчина, сотрудники магазина не попытались оказать ему первую помощь, а скорая ехала около 20 минут.

Инцидент произошел в магазине по адресу пр. Ильича, 11. Пожилому мужчине стало плохо в торговом зале, он упал на пол и начал хрипеть. Сотрудники магазина не попытались оказать ему первую помощь, были вызваны медики. Однако к моменту приезда скорой помощи мужчина уже скончался. Со слов очевидцев, медики ехали 15-17 минут.

Медики молча зашли, надели аппарат на руки и ноги, проверили пульс. Затем сказали, чтоб мы накрыли тело,сообщил свидетель происшествия.

На станции скорой помощи Первоуральска сообщили, что будет собрана экспертная комиссия, которая рассмотрит обстоятельства произошедшего, даст оценку работе медиков, а также определит, могла ли бригада попасть на данный вызов быстрее. В случае обращения родственников Минздрав региона готов провести собственную проверку, запросив информацию у руководства станции скорой помощи Первоуральска.

Помимо этого, начата доследственная проверка СКР по Первоуральску. По предварительной информации, смерть пенсионера не является криминальной, пишет ZNAK.

#Происшествия#Первоуральск#Смерть#Пенсионеры#Скорая помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика