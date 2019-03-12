69-летний пенсионер умер в «Фикс Прайсе» в Первоуральске

Инцидент произошел в магазине по адресу пр. Ильича, 11. Пожилому мужчине стало плохо в торговом зале, он упал на пол и начал хрипеть. Сотрудники магазина не попытались оказать ему первую помощь, были вызваны медики. Однако к моменту приезда скорой помощи мужчина уже скончался. Со слов очевидцев, медики ехали 15-17 минут.