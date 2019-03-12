Компания-банкрот в Березовском задолжала пятерым сотрудникам 400 тыс. руб. зарплаты

Posted 12 марта 2019, 01:00
Published 12 марта 2019, 01:00
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Березовское предприятие задолжало пятерым сотрудникам зарплату в размере более 400 тысяч рублей. «Промышленная группа «Генерация» находится в процессе банкротства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с работниками и управляющим компании были проведены совещания, на которых обсуждалась информация о процедуре реализации имущества фирмы. В дальнейшем задолженность была погашена.