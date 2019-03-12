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Posted 12 марта 2019, 01:00

Published 12 марта 2019, 01:00

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Компания-банкрот в Березовском задолжала пятерым сотрудникам 400 тыс. руб. зарплаты

12 марта 2019, 01:00
В Березовском ООО «Промышленная группа «Генерация» не выплатило своим сотрудникам более 400 тысяч рублей зарплаты.

Березовское предприятие задолжало пятерым сотрудникам зарплату в размере более 400 тысяч рублей. «Промышленная группа «Генерация» находится в процессе банкротства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с работниками и управляющим компании были проведены совещания, на которых обсуждалась информация о процедуре реализации имущества фирмы. В дальнейшем задолженность была погашена.

#Общество#Деньги#Зарплата#Березовский#Долг
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