Рабочий погиб при падении с крыши многоэтажки в Краснотурьинске во время уборки снега

Posted 12 марта 2019, 06:47
Published 12 марта 2019, 06:47
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
По предварительной информации, 38-летний рабочий получил при падении травмы несовместимые с жизнью. Следственный комитет Свердловской области начал проверку по данному инциденту. В ходе проверки будет установлено, пользовался ли рабочий страховочным снаряжением. Также будут опрошены свидетели и установлен круг ответственных лиц.
Обслуживанием дома на ул. Октябрьской, 54 в Краснотурьинске занимается УК «Коммунальный стандарт». Оперативные комментарии касательно ЧП в управляющей компании предоставить не смогли, пишет ZNAK.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге тяжелые травмы получил рабочий, упавший с крыши двухэтажного дома. Мужчина не был официально трудоустроен и, по предварительной информации, работал без страховочного снаряжения.