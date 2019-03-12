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Posted 12 марта 2019, 04:58

Published 12 марта 2019, 04:58

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В отношении вице-мэра Екатеринбурга начата проверка из-за жалоб в прокуратуру

12 марта 2019, 04:58
В мэрии Екатеринбурга начата проверка в отношении заместителя главы города по политике Анатолия Гагарина.

Решение о проведении проверки связано с представлением прокуратуры, в котором говорится о многочисленных обращениях граждан и СМИ с жалобами на работу чиновника.

В соответствии с законодательством, при обращении граждан или организаций, проводится стандартная процедура проверки,сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.

По предварительной информации, обращения граждан связаны с тем, что Гагарин владеет долями в коммерческих организациях, что запрещено законом о муниципальной службе.

Анатолий Гагарин написал заявление об отставке, однако 11 марта отозвал документ.

#Политика#Новости УрФО#Проверка#Вице-мэр#Екатеринбург
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