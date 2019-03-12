В отношении вице-мэра Екатеринбурга начата проверка из-за жалоб в прокуратуру

Posted 12 марта 2019, 04:58
Published 12 марта 2019, 04:58
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Решение о проведении проверки связано с представлением прокуратуры, в котором говорится о многочисленных обращениях граждан и СМИ с жалобами на работу чиновника.
В соответствии с законодательством, при обращении граждан или организаций, проводится стандартная процедура проверки,сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.
По предварительной информации, обращения граждан связаны с тем, что Гагарин владеет долями в коммерческих организациях, что запрещено законом о муниципальной службе.
Анатолий Гагарин написал заявление об отставке, однако 11 марта отозвал документ.