Единая социальная карта начнет действовать в Свердловской области с 2021 года

Posted 13 марта 2019, 11:11
Published 13 марта 2019, 11:11
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания 26 марта 2019 года. Сообщается, что уже в 2019 году граждане могут написать заявление на перечисление льгот на Единую социальную карту, однако в силу закон вступит с января 2021 года.
После вступления закона в силу, жители Свердловской области смогут получать пособия, соцвыплаты, доплаты к пенсии и иные меры социальной поддержки, используя Единую социальную карту.
Инициатива губернатора по внедрению Единой социальной карты направлена на повышение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки за счет современных информационных технологий,отметила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.