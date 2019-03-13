Трижды судимый житель Екатеринбурга устроил стрельбу в ночном клубе

Мужчина пояснил, что между его другом и посетителями клуба произошла драка, чтобы прекратить конфликт, екатеринбуржец сходил в машину, где у него лежал пистолет, и выпустил в потолок заведения всю обойму. Однако предотвратить конфликт не удалось, и драка в ночном клубе продолжилась, пишет «Комсомольская Правда».