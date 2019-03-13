tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2019, 06:09

Published 13 марта 2019, 06:09

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Трижды судимый житель Екатеринбурга устроил стрельбу в ночном клубе

13 марта 2019, 06:09
В ночном клубе Екатеринбурга трижды судимый местный житель устроил стрельбу из травматического пистолета.

По предварительной информации, между посетителями ночного заведения на ул. Радищева, 25 произошел конфликт, в ходе которого один из гостей заведения применил травматическое оружие. На место ЧП выезжал наряд полиции.

Близ заведения в автомобиле со следами побоев был обнаружен 29-летний житель Екатеринбурга, который добровольно передал правоохранителям травматический пистолет.

Мужчина пояснил, что между его другом и посетителями клуба произошла драка, чтобы прекратить конфликт, екатеринбуржец сходил в машину, где у него лежал пистолет, и выпустил в потолок заведения всю обойму. Однако предотвратить конфликт не удалось, и драка в ночном клубе продолжилась, пишет «Комсомольская Правда».

Владелец пистолета был заподозрен в том, что использовал оружие не для самообороны, а из хулиганских побуждений. При этом, он мог нанести вред случайным посетителям клуба и его персоналу,сообщили в полиции Екатеринбурга.

Установлено, что стрелявший уже привлекался к уголовной ответственности - был трижды судим за совершение имущественных преступлений.

#Происшествия#Новости УрФО#Оружие#Стрельба#Пистолет#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика