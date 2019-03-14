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Posted 14 марта 2019, 06:27

Published 14 марта 2019, 06:27

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Депутаты Нижнего Тагила не поддержали создание в городе новой футбольной команды

14 марта 2019, 06:27
Депутаты комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму нижнетагильской думы не подержали создание новой футбольной команды.

Депутаты рассмотрели предложение президента городской федерации футбола Евгения Исакова о создании объединенной футбольной команды.

Тренер команд «Спутника» и «Уральца» предложил создать в городе объединенную юношескую команду по футболу. Как сообщил Исаков, для создания команды потребуется финансирование в размере 1 млн рублей в год. Но при этом, юные спортсмены смогут достойно представлять город на всероссийских и международных соревнованиях.

Заместитель главы города Валерий Суров отметил, что не против создания новой команды и выступает за то, чтобы спортсмены не покидали Нижний Тагил. Однако считает нерациональным, если финансирование будет осуществляться только из бюджета города, так как 1 млн рублей для содержания футбольной команды будет недостаточно.

Инициативу также не поддержала Ирина Еремеева, начальник управления физической культуры и спорта, сообщает корреспондент TagilCity.ru. Еремеева отметила, что городу достаточно команды «Уралец-НТ». С вышесказанным согласился депутат Олег Перминов.

#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Футбол#Валерий Суров#Ирина Еремеева
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