Депутаты Нижнего Тагила не поддержали создание в городе новой футбольной команды

Заместитель главы города Валерий Суров отметил, что не против создания новой команды и выступает за то, чтобы спортсмены не покидали Нижний Тагил. Однако считает нерациональным, если финансирование будет осуществляться только из бюджета города, так как 1 млн рублей для содержания футбольной команды будет недостаточно.