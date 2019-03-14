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Posted 14 марта 2019, 07:07

Published 14 марта 2019, 07:07

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Торговый оборот между Турцией и Свердловской областью составил 200 млн долларов

14 марта 2019, 07:07
Сюжет
ИННОПРОМ
Свердловская область продолжает развивать сотрудничество с Турцией. Так, торговый оборот между партнерами в 2017 году достиг 200 млн долларов.

По поручению Евгения Куйвашева в Турцию в преддверии ИННОПРОМа отправлена делегация во главе с министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой. Регион представит свой туристический потенциал, а также экономические возможности.

В преддверии участия Турции в качестве страны партнера X международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 мы проводим переговоры по вопросам развития сотрудничества в области промышленности, образования, культуры, туризма,сообщила Казакова.

В Турцию Свердловская область поставляет древесину, минералы и металлы. Из Турции в Свердловскую область везут товары народного потребления и электрооборудование, сообщает правительство региона.

Напомним, что Турция приняла приглашение стать страной-партнером X промышленной выставки ИННОПРОМ в 2019 году.

#Экономика#Новости УрФО#ИННОПРОМ#Свердловская область#Сотрудничество#Турция
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