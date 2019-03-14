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Posted 14 марта 2019, 04:15

Published 14 марта 2019, 04:15

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Нижнем Тагиле рассмотрят вопрос доплаты 7,7 тысяч бывшим муниципальным спасателям

14 марта 2019, 04:15
Глава Нижнего Тагила внес на рассмотрение в городскую думу вопрос ежемесячной доплаты 7,7 тыс. рублей бывшим муниципальным спасателям.

Если данная инициатива будет одобрена, то бывшие сотрудники ЦЗН в Нижнем Тагиле с 2020 года смогут получать ежемесячную доплату в размере почти 8 тысяч рублей. Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Пособие предлагают установить сотрудникам старше 50 лет, не менее 15 лет проработавшим в ЦЗН Нижнего Тагила и участвовавшим в ликвидации ЧС на территории муниципалитета. Пособие будет начисляться до наступления пенсионного возраста.

Если сотрудник при достижении 50 лет решит покинуть службу спасения, он может написать заявление на выплату и получать деньги до 65 лет. Это хорошая помощь для людей, которые работают в таких тяжёлых условиях,сообщил начальник муниципального отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

На поддержку бывших спасателей муниципалитету ежегодно потребуется выделять около 650 тысяч рублей, пишут «Все новости».

В случае одобрения депутатами, решение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, что в 2018 году тагильские спасатели направили президенту России видеописьмо, в котором просили главу государства установить для них досрочную пенсию.

#Общество#Нижний Тагил#Спасатели#Пенсия#Владислав Пинаев#Центр защиты населения
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