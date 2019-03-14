В Нижнем Тагиле рассмотрят вопрос доплаты 7,7 тысяч бывшим муниципальным спасателям

Если данная инициатива будет одобрена, то бывшие сотрудники ЦЗН в Нижнем Тагиле с 2020 года смогут получать ежемесячную доплату в размере почти 8 тысяч рублей. Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Пособие предлагают установить сотрудникам старше 50 лет, не менее 15 лет проработавшим в ЦЗН Нижнего Тагила и участвовавшим в ликвидации ЧС на территории муниципалитета. Пособие будет начисляться до наступления пенсионного возраста.