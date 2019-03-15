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Posted 15 марта 2019,, 08:52

Published 15 марта 2019,, 08:52

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Экс-губернатор Свердловской области поддержал закон «о неуважении к власти»

15 марта 2019, 08:52
Сенаторы от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий поддержали закон «о неуважении к власти».

Напомним, что законопроект предусматривает введение штрафов и арестов за оскорбление органов власти.

13 марта в верхней палате Парламента России прошло голосование, в котором законодательную инициативу поддержали 142 члена Совета Федерации, пятеро сенаторов воздержались и четверо были против.

Среди поддержавших закон оказались сенаторы от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий. Бывший глава Свердловской области Эдуард Россель также поддержал закон о мгновенной блокировке недостоверной информации, пишут «Ведомости Урал».

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#Политика#Свердловская область#Аркадий Чернецкий#Эдуард Россель#Законопроект
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