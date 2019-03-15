Экс-губернатор Свердловской области поддержал закон «о неуважении к власти»

Posted 15 марта 2019,, 08:52
Published 15 марта 2019,, 08:52
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Напомним, что законопроект предусматривает введение штрафов и арестов за оскорбление органов власти.
13 марта в верхней палате Парламента России прошло голосование, в котором законодательную инициативу поддержали 142 члена Совета Федерации, пятеро сенаторов воздержались и четверо были против.
Среди поддержавших закон оказались сенаторы от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий. Бывший глава Свердловской области Эдуард Россель также поддержал закон о мгновенной блокировке недостоверной информации, пишут «Ведомости Урал».