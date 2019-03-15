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Posted 15 марта 2019,, 15:05

Published 15 марта 2019,, 15:05

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Суд рассмотрит вопрос о лишении главы Северного округа прав на квадроцикл

15 марта 2019, 15:05
Глава Северного Управленческого округа Евгения Преина через суд могут лишить права на управление квадроциклом из-за дела о взятке в отношении инспектора Гостехнадзора.

Требование о лишении прав выдвинула прокуратура в связи с делом инспектора Гостехнадзора. Инспектор был признан виновным в получении взятки за водительские права. Как пишет «Глобус», кроме Евгения Преина прокуратурой выдвинуты требования о лишении прав в отношении еще нескольких граждан.

В ходе расследования дела были получены сведения, что ряд лиц, не обучаясь на право управления самоходными машинами и тракторами, получили эти права. Кто-то — за взятки, кто-то — по знакомству, кто-то — другими путями, рассказал прокурор Серова Алексей Рубан.

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#Общество#Суд#Взятка#Квадроцикл#Права#Евгений Преин
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