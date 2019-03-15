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Posted 15 марта 2019,, 19:30

Published 15 марта 2019,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловская область оказалась внизу экологического рейтинга по итогам зимы

15 марта 2019, 19:30
Экологи-общественники составили экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018-2019 годов. Среди антилидеров специалисты назвали Свердловскую и Челябинскую область.

По итогам прошедшей зимы регионами с самой худшей экологической обстановкой стали Свердловская, Челябинская и Иркутская области. В десятку субъектов, которые находятся внизу списка также вошли Брянская, Московская и Оренбургская области, Красноярский край и Якутия. Первые строчки и самыми чистыми регионами оказались Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. В топ-5 также вошли Белгородская область и Москва.

Национальный экологический рейтинг был составлен представителями общественной организации «Зелёный патруль». Экологическая ситуация в регионах получила оценки по трём индексам (природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический), которые сформировали сводный индекс, сообщается на сайте общественной организации.

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#Экология#Россия#Свердловская область#Здоровье#Рейтинг#Топ-10
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