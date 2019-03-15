tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2019, 10:34

Published 15 марта 2019, 10:34

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Жительница Ревды получила 4 копейки алиментов на ребенка

15 марта 2019, 10:34
Жительница Ревды получила от безработного бывшего мужа алименты на содержание несовершеннолетнего, сумма составила 4 копейки.

Как рассказала жительница Ревды, в 2018 году она оформила развод с супругом, от которого у нее растет ребенок. Мужчина злоупотреблял алкоголем. На момент развода супруг числился в строительной компании. В первый месяц после расторжения брака женщина получила на ребенка алименты в размере 14,7 тысячи рублей. После этого мужчина уволился. Исполнительный лист был передан судебным приставам, которые наложили арест на счета должника.

В течении нескольких месяцев мужчина не выплачивает алименты, а имущества, которое можно было бы обратить в счет оплаты долга, у него нет. Накануне жительнице Ревды поступили на счет денежные средства в размере 4 копеек. Она подумала, что произошла ошибка, и обратилась к судебным приставам, которые пояснили, что удержание алиментов происходит автоматически при поступлении денежных средств на счет должника, пишет URA.RU.

Мужчина привлечен к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Судом ему было назначено наказание - 72 часа обязательных работ,сообщили в УФССП по региону.

#Общество#Дети#Деньги#Ревда#Алименты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика