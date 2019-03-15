Жительница Ревды получила 4 копейки алиментов на ребенка

Как рассказала жительница Ревды, в 2018 году она оформила развод с супругом, от которого у нее растет ребенок. Мужчина злоупотреблял алкоголем. На момент развода супруг числился в строительной компании. В первый месяц после расторжения брака женщина получила на ребенка алименты в размере 14,7 тысячи рублей. После этого мужчина уволился. Исполнительный лист был передан судебным приставам, которые наложили арест на счета должника.