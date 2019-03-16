Силовики Екатеринбурга искали торговцев наркотиками в ночных клубах

Сначала ОМОН нагрянул в клуб «Синий Жук». Улица Радищева была перекрыта. Всех выезжавших на автомобилях посетителей клуба останавливали сотрудники ГИБДД. Также на месте работали кинологи с собаками. Как сообщили в МВД по Екатеринбургу, проверялась информация о торговле наркотиками на территории заведения.