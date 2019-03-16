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Posted 16 марта 2019, 06:02

Published 16 марта 2019, 06:02

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Силовики Екатеринбурга искали торговцев наркотиками в ночных клубах

16 марта 2019, 06:02
В ночь с 15 на 16 марта силовики Екатеринбурга провели сразу несколько спецопераций в ночных клубах.

Сначала ОМОН нагрянул в клуб «Синий Жук». Улица Радищева была перекрыта. Всех выезжавших на автомобилях посетителей клуба останавливали сотрудники ГИБДД. Также на месте работали кинологи с собаками. Как сообщили в МВД по Екатеринбургу, проверялась информация о торговле наркотиками на территории заведения.

В ту же ночь силовики провели спецоперацию в клубе «Чивас». Очевидцы сообщали, что полиция и ОМОН приезжали еще в несколько ночных заведений, пишет Е1.

Подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу при силовой поддержке Росгвардии и спецназа проводят оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств,сообщили в полиции.

Во время спецопераций у охранника одного из клубов был изъят пистолет. Оружие было направлено на исследование.

Как сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на территории Свердловской области проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью».

#Общество#Новости УрФО#Валерий Горелых#Полиция#Наркотики#Омон#Екатеринбург
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