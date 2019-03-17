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Posted 17 марта 2019,, 04:00

Published 17 марта 2019,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жительница Камышлова зарезала собутыльника ножом во время пьяного застолья

17 марта 2019, 04:00
В отношении 36-летней жительницы Камышлова суд вынес обвинительный приговор, признав её виновной в убийстве. Женщина во время пьяных посиделок зарезала сожителя ножом.

Согласно материалам дела, 25 августа подсудимая и будущая жертва находились на квартире по улице Урицкого, где распивали спиртные напитки. В ходе пьяной ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов собутыльнику, от которых он скончался на месте.

Свидетельские показания, судебно-медицинская и биологическая экспертизы, изучение доказательной базы позволили следствию установить вину подозреваемой. 14 марта суд признал её виновной и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

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#Общество#Убийство#Алкоголь#Женщина#Нож#Мужчина#Тюрьма#Камышлов#Собутыльник
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