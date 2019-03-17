Жительница Камышлова зарезала собутыльника ножом во время пьяного застолья

Posted 17 марта 2019,, 04:00
Published 17 марта 2019,, 04:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Согласно материалам дела, 25 августа подсудимая и будущая жертва находились на квартире по улице Урицкого, где распивали спиртные напитки. В ходе пьяной ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов собутыльнику, от которых он скончался на месте.
Свидетельские показания, судебно-медицинская и биологическая экспертизы, изучение доказательной базы позволили следствию установить вину подозреваемой. 14 марта суд признал её виновной и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.