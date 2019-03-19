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Posted 19 марта 2019, 09:34

Published 19 марта 2019, 09:34

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Депутат Колесников предложил отдать бойцовские клубы под контроль полиции

19 марта 2019, 09:34
Депутат екатеринбургской думы Александр Колесников предложил отдать под контроль полиции спортивные бойцовские клубы, а также ужесточить правила вступления в них.

Колесников сообщил, что данная мера необходима для снижения подростковой преступности, а также минимизирует возможность использования бойцов таких клубов в криминальных разборках.

Депутат из Екатеринбурга отметил, что сейчас количество таких клубов растет, но они находятся вне зоны контроля органов власти, и государство не знает, кого воспитывают такие учреждения.

Есть хороший фильм, где в якобы спортивном клубе ОФП готовили преступников. Мы знаем из интернета, что сейчас происходит то же самое, что они являются пушечным мясом в каких-то разборках и конфликтах,говорит депутат.

Помимо этого, Колесников заметил, что необходимо ужесточить отбор в данные организации, в частности, например, обязать ребят приносить характеристики с места учебы, пишет ZNAK.

Ранее Колесников «прославился» высказываниями «журналисты-бестолочи» и «педофилы — не маньяки».

#Общество#Спорт#Новости УрФО#Полиция#Депутат#Дума#Александр Колесников#Екатеринбург
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