tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2019, 05:49

Published 19 марта 2019, 05:49

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Два года колонии строгого режима получил сутенер из Екатеринбурга

19 марта 2019, 05:49
В Екатеринбурге вынесен приговор сутенеру. Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы.

В декабре 2018 года сотрудники полиции провели проверочную закупку в одной из саун Екатеринбурга. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности уголовного розыска привлекли к административной ответственности двух девушек, оказывающих в сауне интимные услуги за деньги.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители выяснили, что местный житель организовал схему предоставления интимных услуг в саунах Екатеринбурга. Мужчина через мессенджер искал девушек, готовых заработать, предлагал им оказывать интимные услуги за деньги, также через мессенджер он искал клиентов и распространял рекламу. Помимо этого, мужчина имел знакомства в саунах города, сотрудники которых предлагали гостям воспользоваться предложением об оказании интимных услуг.

Организатор незаконного бизнеса лично распределял доход от деятельности между всеми участниками цепочки.

Кировский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет в колонии строгого режима, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Сауна#Проституция#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика