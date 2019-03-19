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Posted 19 марта 2019, 10:30

Published 19 марта 2019, 10:30

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода из-за наезда КамАЗа

19 марта 2019, 10:30
В Екатеринбурге мужчину на смерть придавил светофор. Стойка упала из-за ДТП с КамАЗом.

Водитель КамАЗа совершил наезд на светофор на остановке «Бухара-Урал» на Сибирском тракте. По предварительной информации, стойка светофора от удара упала на проезжую часть. В этот момент на обочине стоял пешеход, намеревавшийся перейти дорогу. 38-летний мужчина скончался на месте.

Как пояснил водитель грузовика, он старался избежать столкновения с легковым автомобилем, который во время движения создал ему помеху. Автомобилист резко вывернул руль и въехал в светофор. Водитель грузовика имеет стаж вождения 30 лет.

Следственно-оперативная группа МВД занимается изучением записей камер наблюдения для установления точной картины происшествия, пишет Е1.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Смерть#Сибирский тракт#Екатеринбург
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