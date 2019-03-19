В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода из-за наезда КамАЗа

Водитель КамАЗа совершил наезд на светофор на остановке «Бухара-Урал» на Сибирском тракте. По предварительной информации, стойка светофора от удара упала на проезжую часть. В этот момент на обочине стоял пешеход, намеревавшийся перейти дорогу. 38-летний мужчина скончался на месте.