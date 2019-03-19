В Свердловской области изменится система расчета налога на имущество

Изменения связаны с тем, что, согласно Новому налоговому кодексу России, размер налога на имущество будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. В то время, как сейчас расчет ведется на основании инвентаризационной стоимости. В частности, налог может вырасти для владельцев вторичного жилья инвентаризационной стоимостью до 300 тысяч рублей.