Жена экс-депутата от Нижнего Тагила Язева признана банкротом

Исковые требования Сбербанка к Валентине Морозовой на сумму в 170 млн рублей в полном объёме 18 марта удовлетворил Арбитражный суд Свердловской области. Задолженность сформировалась после того, как ответчица выступила поручителем по кредиту, выданному структурам группы компаний «Ява», основателем которой является Валерий Язев.