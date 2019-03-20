Институт «Уралгипроруда» подал иск к тагильскому ВГОКу на 36,3 млн рублей

Сейчас в отношении предприятия рассматривается 46 арбитражных дел. Общая сумма по исполнительным производствам – 147 млн рублей. 29 марта 2018 года арбитражный суд ввёл на ВГОКе наблюдение. Временным управляющим назначили Сергея Кудашева из Москвы. 26 октября 2018 года УФНС по Свердловской области направила в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.