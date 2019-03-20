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Posted 20 марта 2019, 12:03

Published 20 марта 2019, 12:03

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Институт «Уралгипроруда» подал иск к тагильскому ВГОКу на 36,3 млн рублей

20 марта 2019, 12:03
ООО Институт «Уралгипроруда» подал иск к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» из Нижнего Тагила (входит в группу компаний НПРО «Урал») на 36,3 миллиона рублей.

По данным картотеки дел арбитражного суда Свердловской области, тагильское предприятие задолжало по договорам строительного подряда. Это уже не первый иск о взыскании денег с ВГОКа.

Сейчас в отношении предприятия рассматривается 46 арбитражных дел. Общая сумма по исполнительным производствам – 147 млн рублей. 29 марта 2018 года арбитражный суд ввёл на ВГОКе наблюдение. Временным управляющим назначили Сергея Кудашева из Москвы. 26 октября 2018 года УФНС по Свердловской области направила в арбитражный суд заявление о признании должника банкротом.

#Экономика#Нижний Тагил#Арбитражный суд#Банкротство#Долг#Долги#Иск#Исковое заявление
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