Куратором миллиардного нацпроекта по тагильским дорогам стал тезка Пинаева

В среду, 20 марта, чиновник презентовал СМИ план информационного сопровождения грандиозного дорожного проекта, который не сравнится по масштабу даже с проектами экс-мэра Сергея Носова. Напомним, в течение ближайших шести лет на ремонт тагильских дорог планируется выделение около 600 млн рублей в год. Уже в 2019 году в городе будет отремонтирована 21 дорога общей протяженностью 29,5 км.