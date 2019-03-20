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Posted 20 марта 2019, 11:57

Published 20 марта 2019, 11:57

Modified 19 августа 2024, 22:20

Updated 19 августа 2024, 22:20

Куратором миллиардного нацпроекта по тагильским дорогам стал тезка Пинаева

Куратором миллиардного нацпроекта по тагильским дорогам стал тезка Пинаева

20 марта 2019, 11:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Курировать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Нижнем Тагиле будет начальник отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи управления городским хозяйством Владислав Юрьевич Тарахтунов - двойной тезка мэра Нижнего Тагила.

В среду, 20 марта, чиновник презентовал СМИ план информационного сопровождения грандиозного дорожного проекта, который не сравнится по масштабу даже с проектами экс-мэра Сергея Носова. Напомним, в течение ближайших шести лет на ремонт тагильских дорог планируется выделение около 600 млн рублей в год. Уже в 2019 году в городе будет отремонтирована 21 дорога общей протяженностью 29,5 км.

Владислав Тарахтунов работал с 2009 по 2015 год в Службе заказчика городского хозяйства, затем перешел в АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» (входит в корпорацию УВЗ). С 8 февраля 39-летний специалист возглавляет новый отдел управления городского хозяйства, в котором сейчас проходит, по сути, формальный конкурс по определению начальника.

Меня пригласил [заместитель главы города по горхозяйству] Владимир Юрченко специально под реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,прокомментировал TagilCity.ru Тарахтунов.

В ближайшее время чиновники профильных подразделений администрации Нижнего Тагила и пресс-служба проведут для городских СМИ серию мероприятий, в рамках которых расскажут горожанам о реализации крупнейшего дорожного проекта.

Нацпроект финансируется на 95% за счет средств федерального бюджета и реализуется в городах с населением свыше 500 тысяч человек. Нижний Тагил попал в него благодаря усилиям региональных и местных властей в рамках так называемой Нижнетагильской агломерации.

#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Администрация#Ремонт дорог#Дороги#Мэрия#Нацпроект БКАД
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