На реставрацию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге требуется 400 миллионов

Posted 20 марта 2019,, 05:54
Published 20 марта 2019,, 05:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Реставрация легендарной гостиницы запланирована на 2020-2021 годы и включена в план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Источники финансирования неизвестны. Ответственными за реставрацию здания гостиницы назначены министерство инвестиций и развития Свердловской области и МУГИСО, пишут «Ведомости Урал» со ссылкой на депутата госдумы Андрея Альшевских.
Как сообщает депутат Андрей Альшевских, список планов по подготовке к юбилею города включает в себя 46 листов, некоторые пункты вызывают у депутата госдумы сомнения в своей целесообразности.
Чиновники упоминают строительство различных жилых и офисных комплексов: «Клевер Парк», «Мельница», которые никакого отношения к юбилею не имеют. С какой целью? Чтобы больше пунктов было?пишет депутат на своей странице в соцсети.
Также депутат отмечает, что в реализацию проектов к 300-летию включили мероприятия, запланированные на текущий год и не имеющие отношения к празднику, а финансирование некоторых объектов и вовсе вызывает недоверие.