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Posted 20 марта 2019,, 05:54

Published 20 марта 2019,, 05:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

На реставрацию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге требуется 400 миллионов

20 марта 2019, 05:54
Реставрация гостиницы «Исеть» в столице Урала обойдется в 400 миллионов рублей. Источники финансирования пока неизвестны.

Реставрация легендарной гостиницы запланирована на 2020-2021 годы и включена в план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Источники финансирования неизвестны. Ответственными за реставрацию здания гостиницы назначены министерство инвестиций и развития Свердловской области и МУГИСО, пишут «Ведомости Урал» со ссылкой на депутата госдумы Андрея Альшевских.

Как сообщает депутат Андрей Альшевских, список планов по подготовке к юбилею города включает в себя 46 листов, некоторые пункты вызывают у депутата госдумы сомнения в своей целесообразности.

Чиновники упоминают строительство различных жилых и офисных комплексов: «Клевер Парк», «Мельница», которые никакого отношения к юбилею не имеют. С какой целью? Чтобы больше пунктов было?пишет депутат на своей странице в соцсети.

Также депутат отмечает, что в реализацию проектов к 300-летию включили мероприятия, запланированные на текущий год и не имеющие отношения к празднику, а финансирование некоторых объектов и вовсе вызывает недоверие.

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#Экономика#Новости УрФО#Финансирование#Юлия Суворова#Депутат#Исеть#Андрей Альшевских#Екатеринбург
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