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Posted 20 марта 2019, 08:20

Published 20 марта 2019, 08:20

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

В Екатеринбурге выросли цены на аренду элитных квартир

20 марта 2019, 08:20
В Екатеринбурге за последние полгода резко подорожала аренда элитных квартир.

Как сообщают эксперты, в Екатеринбурге отмечается тенденция стремительного роста цен на аренду элитных квартир.

Самая дорогая квартира для аренды в Екатеринбурге находится в доме на улице Московская, 77. Несколько месяцев назад она сдавалась за 199 тысяч рублей в месяц, теперь арендовать двухэтажный пентхаус можно за 250 тысяч в месяц, таким образом, цена выросла почти на треть. Еще одним лидером по росту цен стала четырехкомнатная квартира на улице Хохрякова. Цена за ее аренду выросла вдвое и достигла 90 тысяч рублей в месяц.

В среднем ценовом сегменте, по данным аналитиков N1.RU, за год цены увеличиваются на 10%. Сейчас средняя цена на аренду однокомнатной квартиры достигает 18 тысяч рублей, за 22 тысячи рублей можно арендовать «двушку», за трехкомнатную квартиру придется заплатить около 30 тысяч рублей.

#Экономика#Новости УрФО#Цены#Аренда#Недвижимость#Екатеринбург
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