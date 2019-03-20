В Екатеринбурге выросли цены на аренду элитных квартир

Posted 20 марта 2019, 08:20
Published 20 марта 2019, 08:20
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Как сообщают эксперты, в Екатеринбурге отмечается тенденция стремительного роста цен на аренду элитных квартир.
Самая дорогая квартира для аренды в Екатеринбурге находится в доме на улице Московская, 77. Несколько месяцев назад она сдавалась за 199 тысяч рублей в месяц, теперь арендовать двухэтажный пентхаус можно за 250 тысяч в месяц, таким образом, цена выросла почти на треть. Еще одним лидером по росту цен стала четырехкомнатная квартира на улице Хохрякова. Цена за ее аренду выросла вдвое и достигла 90 тысяч рублей в месяц.
В среднем ценовом сегменте, по данным аналитиков N1.RU, за год цены увеличиваются на 10%. Сейчас средняя цена на аренду однокомнатной квартиры достигает 18 тысяч рублей, за 22 тысячи рублей можно арендовать «двушку», за трехкомнатную квартиру придется заплатить около 30 тысяч рублей.