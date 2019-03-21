Депутаты Нижнего Тагила утвердили миллиардную корректировку бюджета

Posted 21 марта 2019, 07:38
Published 21 марта 2019, 07:38
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Более полумиллиарда будет потрачено на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», 385 миллионов рублей будет направлено на строительство школы на Муринских прудах, 125 миллионов потратят на строительство двух новых детских садов, 217 миллионов пойдут на благоустройство дворовых и общественных территорий. Помимо этого, 28 миллионов распределены на выполнение указов избирателей, 55 миллионов муниципалитет направит на погашение кредиторской задолженности. 8 миллионов выделено на программу по замене лифтов.
Расходы Нижнего Тагила в 2019 году прогнозируются на уровне 13,9 миллиарда рублей, доходная часть казны составила 13,5 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 434 миллиона рублей.
Корректировку бюджета поддержали 24 народных избранника, один воздержался и еще один депутат проголосовал против.