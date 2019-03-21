Депутаты Нижнего Тагила утвердили миллиардную корректировку бюджета

Более полумиллиарда будет потрачено на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», 385 миллионов рублей будет направлено на строительство школы на Муринских прудах, 125 миллионов потратят на строительство двух новых детских садов, 217 миллионов пойдут на благоустройство дворовых и общественных территорий. Помимо этого, 28 миллионов распределены на выполнение указов избирателей, 55 миллионов муниципалитет направит на погашение кредиторской задолженности. 8 миллионов выделено на программу по замене лифтов.