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Posted 21 марта 2019, 05:05

Published 21 марта 2019, 05:05

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Самолет Royal Flight из Таиланда в Екатеринбург задержали почти на сутки

21 марта 2019, 05:05
Туристы из Екатеринбурга на 19 часов задерживаются в Таиланде.

Туристы должны были вылететь рейсом авиакомпании Royal Flight и прибыть в Екатеринбург в 16 часов по местному времени 21 марта. Однако вылет рейса отложен почти на сутки. Ожидать вылета туристам предстоит 19 часов, данную информацию подтвердили в колл-центре авиакомпании.

Задержка авиарейса, как сообщает Е1, произошла из-за неисправности предыдущего самолета, что повлекло за собой задержку последующих вылетов.

При этом, у туристов заканчивается бронь номеров. Некоторые отдыхающие прилетели в Таиланд с детьми и теперь опасаются, что им придется сутки провести в аэропорту.

Это не первый случай, когда туристы из Екатеринбурга не могут покинуть Таиланд, так, аналогичный инцидент случился 10 марта. Тогда причиной задержки рейса стала поломка самолета.

#Транспорт#Новости УрФО#Самолет#Поломка#Таиланд#Задержка вылета#Екатеринбург
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