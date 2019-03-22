47-летний мужчина пропал без вести в посёлке под Верхней Салдой

Posted 22 марта 2019, 18:00
Published 22 марта 2019, 18:00
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
47-летний Алексей Геннадьевич пропал 19 марта в посёлке Басьяновский под Верхней Салдой. Он был одет в зимние штаны камуфляжного цвета, трико, футболку серого цвета, зимнюю болоньевую куртку тёмно-синего цвета, рыбацкие сапоги с бурками и шапку-ушанку коричневого цвета.
Телосложение пропавшего мужчины – худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. С наружной стороны кисти правой руки имеется шрам, передаёт поисковый отряд «Прорыв». Родственники отмечают, что Алексей Геннадьевич может нуждаться в медицинской помощи.
Информацию о его местонахождении просьба сообщать координатору поиска Наталье по телефону 8-9000-44-02-20.