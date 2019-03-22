47-летний мужчина пропал без вести в посёлке под Верхней Салдой

Родственники и знакомые Голубева Алексея Геннадьевича сообщают о том, что мужчина пропал без вести в посёлке Басьяновский. К поискам привлечены волонтёры и участники поисковых отрядов.

47-летний Алексей Геннадьевич пропал 19 марта в посёлке Басьяновский под Верхней Салдой. Он был одет в зимние штаны камуфляжного цвета, трико, футболку серого цвета, зимнюю болоньевую куртку тёмно-синего цвета, рыбацкие сапоги с бурками и шапку-ушанку коричневого цвета. Телосложение пропавшего мужчины – худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. С наружной стороны кисти правой руки имеется шрам, передаёт поисковый отряд «Прорыв». Родственники отмечают, что Алексей Геннадьевич может нуждаться в медицинской помощи. Информацию о его местонахождении просьба сообщать координатору поиска Наталье по телефону 8-9000-44-02-20.