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Posted 22 марта 2019,, 08:18

Published 22 марта 2019,, 08:18

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Депутаты Новоуральска ожидают отставки мэра Александра Баранова

22 марта 2019, 08:18
Депутаты Новоуральска сообщили, что ожидают отставки мэра Александра Баранова.

Как сообщили депутаты, заявление об отставке ожидается 27 марта, после того как глава города выступит с отчетом на заседании гордумы. Сейчас обязанности главы города исполняет Вадим Хатипов, первый заместитель Александра Баранова.

Мэр Новоуральска в настоящий момент находится в больнице и на звонки представителей СМИ не отвечает, пишет «Правда УрФО».

Напомним, что УФАС возбудило дело в отношении Александра Баранова из-за нарушения антимонопольного законодательства.

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#Политика#Новоуральск#Мэр#Депутаты#УФАС#Отставка#Александр Баранов
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