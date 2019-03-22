Депутаты Новоуральска ожидают отставки мэра Александра Баранова

Posted 22 марта 2019,, 08:18
Published 22 марта 2019,, 08:18
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщили депутаты, заявление об отставке ожидается 27 марта, после того как глава города выступит с отчетом на заседании гордумы. Сейчас обязанности главы города исполняет Вадим Хатипов, первый заместитель Александра Баранова.
Мэр Новоуральска в настоящий момент находится в больнице и на звонки представителей СМИ не отвечает, пишет «Правда УрФО».
Напомним, что УФАС возбудило дело в отношении Александра Баранова из-за нарушения антимонопольного законодательства.