Первый кандидат заявился на праймериз «Единой России» в Заксобрание региона

Posted 22 марта 2019, 05:00
Published 22 марта 2019, 05:00
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
Кандидат пояснил, что рассматривает представившуюся возможность как политический рост. Смирнов отметил, что на довыборах в гордуму ему нужно было бороться за голоса 65 тысяч граждан, то сейчас ему нужно заслужить доверие 140 тысяч избирателей.
Говоря о целях, нужно отметить, что функционал депутата городской Думы и Законодательного собрания области отличается. В областном парламенте полномочия шире: есть возможность выдвигать законодательные инициативы,сказал Смирнов.
Праймериз, на которых «Единая Россия» определит кандидата от партии, состоятся 26 мая.