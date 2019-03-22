Первый кандидат заявился на праймериз «Единой России» в Заксобрание региона

Кандидат пояснил, что рассматривает представившуюся возможность как политический рост. Смирнов отметил, что на довыборах в гордуму ему нужно было бороться за голоса 65 тысяч граждан, то сейчас ему нужно заслужить доверие 140 тысяч избирателей.