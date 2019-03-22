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Posted 22 марта 2019, 11:21

Published 22 марта 2019, 11:21

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Руководство школы в Верхней Пышме предупредило родителей об ЛГБТ-угрозе

22 марта 2019, 11:21
Руководство школы в Верхней Пышме сообщило, что на собраниях предупреждает родителей об ЛГБТ-угрозах в интернете.

После обращений в полицию общественника Тимура Булатова, сообщившего, что ученики нескольких уральских школ пропагандируют нетрадиционные отношения, в школе Верхней Пышмы с детьми была проведена беседа.

Как пояснило руководство образовательного учреждения, на детей, касательно которых поступили заявления, никакого давления не оказывалось. Ребят спросили, их ли это страницы в соцсетях, а также донесли до родителей информацию о возможной опасности.

На родительских собраниях в данной школе говорят об ЛГБТ-угрозах в соцсетях, пишет ZNAK.

На собраниях каждый педагог сейчас проговаривает про это. Говорится о том, что есть такая опасность в интернете, сказала директор школы Елена Пепеляева.

#Общество#Дети#Школа#Верхняя Пышма#ЛГБТ*
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