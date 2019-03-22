Руководство школы в Верхней Пышме предупредило родителей об ЛГБТ-угрозе

Posted 22 марта 2019, 11:21
Published 22 марта 2019, 11:21
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
После обращений в полицию общественника Тимура Булатова, сообщившего, что ученики нескольких уральских школ пропагандируют нетрадиционные отношения, в школе Верхней Пышмы с детьми была проведена беседа.
Как пояснило руководство образовательного учреждения, на детей, касательно которых поступили заявления, никакого давления не оказывалось. Ребят спросили, их ли это страницы в соцсетях, а также донесли до родителей информацию о возможной опасности.
На собраниях каждый педагог сейчас проговаривает про это. Говорится о том, что есть такая опасность в интернете, сказала директор школы Елена Пепеляева.